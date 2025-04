Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Matt Newell

Genre : Simulation

Disponible sur PC/PS5/XSX

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Portugais / Polonais / Russe / Chinois / Japonais / Coréen / Turc.

Je m’appelle Matt. Je viens de Perth, en Australie-Occidentale, et je travaille en solo sur ce projet depuis environ 4 ans (j’écris ces lignes en avril 2023). Je suis un randonneur et photographe passionné et j’espère que vous saurez apprécier l’atmosphère et les détails que j’ai tenté de retranscrire dans ces environnements. Je vous souhaite sincèrement de vivre une formidable expérience !