Premier trailer pour la saison 3 de Star Wars Vision, pour rappel cette nouvelle saison réuni 9 nouveaux épisodes produit par des studio japonais. On retrouve les studios Kinema Citrus, Production I.G, ainsi que Trigger (en coopération avec le studio Kamikaze Douga) , suivit par la participation de David Production (JoJo’s Bizarre Adventure), Polygon Pictures (Kaina of the Great Snow Sea), Project Studio Q et WIT Studio (L’Attaque des Titans)



Cette saison 3 sera diffusé à partir du 29 octobre sur Disney+. A noter qu'un spin of nommé Star Wars : Visions – The Ninth Jedi est en cours de préparation pour 2026 et sera centré sur le personnage de Kara, un autre projet visant à développer les histoires de la série d'origine.