Éditeur : Headup

Développeur : Mirebound Interactive

Genre : Réflexion

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Russe / Portugais / Japonais / Chinois / Coréen.

Bale, xénoarchéologue, se rend sur Tor Ulsat avec sa collègue Jen, une xénolinguiste, pour étudier les ruines de la civilisation perdue de Tor. Mais lorsqu'il active par inadvertance le Chronolithe, un ancien dispositif extraterrestre, la réalité vole en éclats. Jen disparaît et Bale se retrouve piégé dans un monde fracturé où le temps se répète en boucle et où les échos du passé et du futur se confondent.Sans aucun moyen de contacter le centre de contrôle, Bale doit surmonter d'innombrables obstacles, percer le destin des Tor et déjouer les forces énigmatiques et nébuleuses qui s'opposent à lui. À mesure que la réalité se déforme et que la vérité demeure enfouie dans les ruines, le seul espoir de Bale est de résoudre le mystère des Tor avant de sombrer à jamais dans la boucle.