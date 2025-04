Alors que le manga a dépassé la barre des 10 millions , un trailer spécial sur fond musical de William Hell Overture à été dévoilé pour l’occasion , par ailleurs , la saison 2 de Dandadan s’offre un nouveau visuel pour une diffusion qui commencera le 3 juillet et comportera 12 nouveaux épisodes.

Le film d’animation Chainsaw Man : Reze sortira en France le 22 octobre prochain au cinéma.

La saison 3 de Shangri-La Frontier est en cours de production , une affiche à été dévoilée à l’occasion de cette annonce.

Le film La Rose de Versailles produit par Mappa sortira le 30 avril sur Netflix en vf et en vostfr.

Glénat dévoile l’édition prestige des tomes 1 et 2 de Berserk , qui sont prévu le 4 juin au prix de 24,90€ chacun , ces tomes doubles en grand format de 188x264mm offrent des couvertures rigides et des pages couleurs uniques, qui étaient auparavant réservées aux archives de l'éditeur japonais , en plus des illustrations des couvertures de l'édition classique , elle est accompagné d'une traduction et d'un lettrage mis à jour. L'éditeur envisage de sortir chaque année trois nouveaux volumes de cette nouvelle édition.

Kurokawa annonce l'acquisition du manga Blood-Crawling Princess dont le premier tome sortira le 12 juin au prix de 7,95€. Comptant que 4 volumes au Japon , c’est une œuvre qui est connu pour sa noirceur et sa dureté, et qui s'adresse à un public averti.

Le film Lupin The Third Fujimi no Ketsuzoku refait parler de lui avec un nouveau teaser , et sera diffusé le 27 juin prochain au Japon. Takeshi Koike (Lupin the IIIrd : Fujiko Mine’s Lie, Lupin the IIIrd: Jigen’s Gravestone, Lupin the IIIrd: Goemon’s Blood Spray) réalise le projet au studio Telecom Animation Film.

Prévu le 2 juillet au prix de de 7,20€, le tome 1 de Ruridragon aura une version collector sans aucune augmentation de prix. Elle contiendra une jaquette alternative , des pages couleurs, un semainier, et une surprise.