Actualité





Dernier potentiel trailer avant la sortie demain en Asie de Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, "Moment of Love" histoire de monter la tension. Quelle Venus parmi les 6 filles sera l'élue de votre coeur ?La mini-FAQ désormais disponible sur le site officiel permet de connaître les différences techniques entre les versions Steam, PS5 et PS4 du jeu. En somme, sur Steam (selon votre configuration) et PS5 il y aura le choix entre mode performance (60FPS) et résolution (4K).