Réalisé par Tatsuya Yoshihara (Wistoria: Wand and Sword) au studio Mappa, le film d'animation, Chainsaw Man The Movie: Reze Arc s'offre un nouveau teaser pour une sortie le 19 septembre au Japon.

Nouveau trailer pour la saison 2 de My Dress-Up Darling qui sera diffusé à partir de juillet sur Crunchyroll.

L'anime Princesse Puncheuse se dévoile dans un premier trailer pour une diffusion en octobre sur Crunchyroll.

Premier teaser pour la saison 4 de Classroom of the Élite, plus d'info prochainement.

Nouveau trailer pour l'anime Apocalypse Hotel qui sera diffusé à partir du 8 avril au Japon.

La saison 5 de Black Butler dévoile son trailer principal et est toujours prévu le 5 avril sur Crunchyroll.

Nouveau visuel pour l'anime Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, toujours prévu à partir du 8 avril au Japon.

Toujours prévu le 2 avril au prix de 15.99 €, les éditions Delcourt / Tonkam propose un extrait du tome 1 de la perfect édition de Hellsing.