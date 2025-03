Nouveau trailer pour l’anime Anne Shirley qui débute le 5 avril prochain pour un total de 24 épisodes.

Le manga Black Torch de Tsuyoshi Takaki est adapté en anime par 100studio , avec seulement 5 volumes au compteur et d’une fin précipitée , Kei Umabiki est en charge de sa réalisation , avec Gigaemon Ichikawa qui signe la composition scénaristique tandis que Gou Suzuki s’occupe du design des personnages , et Yutaka Yamada à la composition des musiques.

Premier trailer pour l’anime Fermat Kitchen qui débute en juillet.

L’anime Darwin’s Incident se présente en teaser pour une diffusion qui commencera en janvier 2026. Naokatsu Tsuda réalise cette adaptation au studio Bellnox Films.

Nouveau visuel et trailer pour l’anime My Hero Academia : Vigilantes qui commencera dès le 7 avril sur Crunchyroll.

Adapté du roman de science-fiction de Hiroshi Sakurazaka , et servant d’inspiration au blockbuster américain Edge of Tomorrow , le studio 4°C présente le film d’animation All You Need Is Kill , une toute nouvelle vision qui met en avant le personnage de Rita Vrataski.

Premier trailer pour la saison 2 de Call of The Night qui sera diffusé à partir de juillet.

Le manga Dead Account de Shizumu Watanabe est adapté en anime par le studio d’animation SynergySP , plus d’info prochainement.

La saison 3 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok est officiellement en cours de production et se dévoile un peu en teaser pour une sortie en exclusivité sur Netflix. Cette nouvelle saison est réalisée par Koichi Hatsumi (Tokyo Revengers) aux studios d’animation Yumeta Company et MARU Animation , Yasuyuki Muto (Mobile Suit Gundam : L’Éclat de Hathaway) se charge de la composition scénaristique , ainsi que Yoko Tanabe (Handyman Saitou in Another World) et Nao Kawashima (Pretty Rhythm) qui sont assignés aux designs des personnages , avec une musique composée par Yasuharu Takanashi (NARUTO).

Premier trailer pour l’anime Gachiakuta qui sera diffusé en juillet sur Crunchyroll , pour rappel Fumihiko Suganuma réalise cette adaptation au studio d’animation Bones.

Les éditions Doki-Doki annonce le manga L’âme du Dragon de Makoto Hoshino dans leur catalogue. Le premier tome sortira le 7 mai au prix de 7,95€.

Nouveau trailer pour le film d’animation Détective Conan : Le Flashback du Borgne qui sortira le 18 avril au Japon.

Suite de la série Pokémon les horizons , Pokémon Mega Voltage se dévoile en teaser pour une diffusion le 11 avril.

Premier teaser pour le film d’animation Alice in Wonderland -Dive in Wonderland dont sa sortie est prévu le 29 août au Japon.