Éditeur : Daedalic Entertainment

Développeur : ONE-O-ONE GAMES

Genre : Horreur/ Narratif

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Italien / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe / Turc.

Brit, une ado laissée pour compte dans sa petite ville de province, décroche un poste de chasseuse de fantômes à l'hôtel Timberline, isolé loin de tout et de tous. Mais lorsque sa patronne est soudainement hospitalisée, Brit se retrouve seule pour reprendre l'enquête.En arrivant sur le domaine en ruines, Brit se rend compte que la morne bâtisse est le théâtre de forces autrement plus dangereuses que de simples entités paranormales.Armée de sa caméra et d'une panoplie de chasseuse de fantômes, Brit descend dans les longs couloirs sombres de l'hôtel, déterminée à en percer les secrets. Mais son enquête prend vite un tournant inattendu lorsqu'elle découvre une série d'indices troublants : la véritable histoire de l'hôtel, bien plus sombre et restée jusque-là secrète.