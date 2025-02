Rien ne va plus sur les flots, une crise se profile à l’horizon. Une crise de l’eau ! Cette ressource précieuse est mystérieusement devenue mortelle. Désormais, elle ronge les membres métalliques et les cœurs mécaniques.Incarnez Captain Leeway, accompagné de son équipage hétéroclite de Steambots pour découvrir l'étrange menace qui pèse sur la Grande Mer.

posted the 02/17/2025 at 05:40 PM by nicolasgourry