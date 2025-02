Actualité

Vu durant le State of Play plus tôt, voici le trailer présentant la collaboration entre les 2 IP de Shift Up, Goddess of Victory: NIKKE et Stellar Blade dont ce dernier recevra des skins des Nikkes (notamment Rapi, Anis, Alice, Scarlet et Dorothy) ainsi qu'un nouveau lieu. Le DLC est prévu pour juin. Déjà annoncé en décembre dernier, le jeu mobile Nikke lui recevra Stellar Blade avec notamment EVE d'ici l'été.La version PC est aussi prévue pour juin avec de nouveaux contenus (on ignore si la version PS5 recevra ces contenus).