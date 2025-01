Actualité

Un message du producteur à tous.



Nous avons décidé de changer la date de sortie de Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme au 27 mars 2025. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience la sortie du jeu.



Nous nous préparons à livrer le premier jeu d'aventure romantique immersif de la franchise avec une qualité élevée qui satisfera tout le monde. Cependant, afin de fournir la meilleure expérience possible avec les Vénus, nous avons décidé que nous devions augmenter le volume du jeu en ajoutant plus d'épisodes et en améliorant la qualité sans compromis. Bien que nous travaillions déjà sur ces mesures et que nous soyons sur le point d'achever, nous avons décidé de changer la date de sortie comme annoncé. Nous nous excusons sincèrement.



Bien que cela puisse causer des inconvénients à ceux d'entre vous qui attendaient avec impatience la sortie de ce titre, nous espérons que vous nous accorderez un peu plus de temps.



Nous continuerons à créer un jeu d'aventure romantique immersif qui offrira une expérience spéciale à tout le monde, alors attendez avec impatience sa sortie.



— Yasunori Sakuda











On commence avec l'annonce du report de Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, initialement le 2 mars prochain, désormais au 27 mars. Semble que Team Ninja a besoin 2-3 semaines de plus pour le polish du jeu.Nous avons tout de même droit à de nouvelles informations ainsi qu'un nouveau trailer pour le jeu.Pour rappel, Venus Vacaction PRISM est exclusivement un jeu de romance avec 6 des personnages des jeux spin-off Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, dont Honoka et Tamaki que vous connaissez peut être déjà (pour les joueurs de Dead or Alive 6).Parmi les nouvelles info :- Vous pourrez faire changer la coiffure des filles en atteignant certains objectifs ou conditions.- Nouveau mini-jeu : Sit-Ups - Encourager les filles pendant qu'elles font des abdominaux.- L'artiste Yom aura réalisé une tenue pour les héroïnes.