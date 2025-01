Actualité

Nouveau trailer pour Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, montrant des interactions avec 2 des vénus, Fiona et Elise.Pour rappel, contrairement aux précédents DOA Xtreme, Venus Vacation PRIMS est un jeu de romance dans lequel vous pourrez interagir avec 6 des héroïnes (dont seule Honoka vient des jeux DOA d'origine). Le jeu est prévu en Asie sur PC (Steam, DMM) et PS5 le 5 mars prochain.Koei Tecmo en profite pour préciser que le jeu sera présent au Tapei Game Show la semaine prochaine, avec les doubleuses japonaises Ai Nonaka et Miyuri Shimabukuro.