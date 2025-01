Le système de combat est basé sur un nombre de points de vie qui peut être brisé par des attaques spéciales. "L'action de renversement" ( qui peut prendre la forme de bonus de vitesse, d'énergie ou d'attaques surprises) est un atout pour avoir un certain avantage au combat.



Son mode histoire restera assez classique du genre et ira officiellement jusqu' à l'arc Arrancar. Le jeu proposera aussi quelques missions annexes avec certains personnages importants. Des matchs «défi» seront aussi de la partie qui se présenteront comme une série de combats extrêmes à gagner sans mourrir entre temps.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.