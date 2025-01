«- La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. - Majesté. - On ne rencontre pas une file comme ça à chaque dynastie !»



«- Qui êtes-vous ? - Ton pire cauchemar !»

Sorti en 1998 Mulan tire son inspiration d'un poème chinois du même nom, une héroïne très appréciée qui a inspiré de nombreux écrivains au fil des siècles.



En juin 1994, les réalisateurs Tony Bandcroft et Bary Cook, accompagnés de dix membres de l’équipe de Mulan, ont passé trois semaines en Chine pour effectuer un voyage de recherche. Cette expérience leur a permis de s'immerger dans la culture chinoise et d'apporter davantage d'authenticité à leur récit animé.



Malgré un style visuel épuré, la réalisation de Mulan a eu un processus plus ou moins long et complexe. L'équipe et ses réalisateurs ont consacré plus de cinq ans à la recherche du style graphique parfait pour leur film et il avait initialement choisi d'utiliser l'aquarelle afin de se rapprocher le plus possible des estampes chinoises. Un style qui sera finalement abandonné, mais l’intervention de Hans Bacher le directeur artistique des décors change la donne, en associant l’art chinois avec des formes basiques, le résultat final offre un style graphique épuré et raffiné, très proche de la peinture chinoise.



Tout en respectant l’œuvre originelle en le simplifiant pour le plus grand nombre, le personnage de la grand-mère a été rajouté entre temps pour ajouter une petite dose de comédie dans ce récit de guerre. Par ailleurs, il emprunte plusieurs caractéristiques des dynasties Han et Tang.



Mulan a été créé par l'artiste taïwanaise Chen-Yi Chang, qui avait pour mission de concilier les styles des divers dessinateurs impliqués dans le projet. Chaque personnage est représenté de manière simple, mais néanmoins de manière réaliste.



Sans nul doute, et ce, malgré les années , Mulan reste toujours aussi captivant et novateur. L’animation n’a pas pris une ride, c’est sans conteste un des meilleurs Disney de l’époque.