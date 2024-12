L’anime Sanda adapté du manga de Paru Itagaki (Beastars) se présente dans un premier teaser pour une diffusion qui commencera à l’automne prochain au Japon. Le studio Science SARU (Dandadan) réalise l’anime , au coté du réalisateur Tomohisa Shimoyama , on retrouve Kimiko Ueno ( Gloutons & Dragons ) au script et à la composition scénaristique. Le design des personnages sera signé par Masamichi Ishihama ( Scott Pilgrim Takes Off )

Le film d’animation « Scarlet » réalisé par Mamoru Hosoda (Belle , Les Enfants Loups , Mirai, ma petite sœur) au studio Chizu dévoile une première image pour une diffusion prévu en Hiver 2025 au Japon. Sony Pictures Entertainment s’occupera de distribuer le film partout dans le monde , et selon Mamoru Hosoda , scénariste et réalisateur pour ce film , décrit l’histoire d’une « princesse forte d’un certain royaume, qui transcende le temps » et abordera une thématique « la plus universelle et profonde » en explorant « des notions de vie et de mort »



Mamoru Hosoda à également évoqué que « Scarlet » serait le moyen de proposer quelque chose d’inédit d’un point de vue technique : « Nous cherchons à proposer une esthétique totalement inédite, qui ne soit ni de l’animation 2D classique ni du style CGI hollywoodien. ».

La saison 3 de MF Ghost est officiellement annoncé , une première affiche et un premier teaser ont été dévoilés.

L’anime Zatsu Tabi : That’s Journey montre son premier trailer et sera diffusé à partir du mois d’avril au Japon.

Adapté du manga de Taiyou Kuzumi , l’anime Umamusume : Cinderella Gray présente son premier trailer et sera diffusé en avril prochain. Yuki Ito et Takehiro Miura sont à la réalisation au studio CygamesPictures.

Réalisé par Hiroyuki Imaishi (Panty & Stocking, Kill la Kill, Gurren Lagann, Promare) au studio Trigger , la saison 2 de Panty & Stocking with Garterbelt se présente en trailer pour une diffusion courant 2025 au Japon.