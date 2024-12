Choqué, c’est le mot qui m’est venu à la fin de mon visionnage, je ne pensais pas que ce film d’animation me ferait ressentir autant d’émotions. Visuellement à couper le souffle de par sa direction artistique, Look Back propose quelque chose d’ assez puissant.



Dans ce one shot, Tatsuki Fujimoto aborde des thèmes comme la culpabilité dans une finesse qui m’a laissé de marbre, le réalisateur Kiyotaka Oshiyama enjolive à merveille cette adaptation en prenant soin de détailler chaque plan et couleurs pour un résultat splendide.



Durant ses 58 minutes, on y découvre les aventures de deux adolescentes passionnées par le dessin, rêvant de devenir mangaka, cette passion les réunira dans une amitié à la fois poignante et déchirante. Les quelques subtilités liées au métier rajoutent une petite touche d’originalité.



Look Back, captive dès les premières minutes, d’un rythme parfait passant par son excellente bande son, c’est une véritable expérience émotionnelle tant il réussit à nous transporter. Plus qu’un bijou de l’animation, c’est un réel chef d’œuvre.