Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Simogo

Genre : Aventure/Réflexion

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 3 Décembre 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

Invitée par un homme excentrique à participer à un projet dans un vieil hôtel quelque part en Europe centrale, une femme se retrouve impliquée dans un jeu d'illusions, toujours plus dangereux et surréaliste.Vous voici à votre tour convié à plonger dans cet univers parallèle, au cœur d'un mystère non linéaire constitué d'une multitude d'énigmes uniques qu’il vous faudra surmonter pour espérer résoudre l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes.