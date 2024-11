Lire ou relire

La première censure concerne un passage ou Jinshi étrangle Maomao qui se transforme en "calin"



La deuxième censure concerne un passage ou MaoMao embrasse Jinshi pour qu'il la laisse tranquille

L'information date un peu, mais il ne me semble pas qu'on en ait parlé par ici. Moi j'étais malheureusement passé a coté donc je relais l'info.Pour rappel, Lumen, est la maison d'édition en France du light novel "Les Carnets de l'apothicaire". Après avoir sorti le Tome 1 en 2022, la cadence c'est accélérée suite au succès de l'anime avec la sortie des tomes 2, 3 et 4 cette année (tomes doubles chacun correspondant a deux tomes du light novel japonais). Jusque-là parfait quand on sait combien parfois le temps peut est long entre la traduction de deux tomes pour se genre le littérature, et encore, quand celle-ci est traduite, car c'est pas toujours le cas.Le problème, c'est que sur le tome 4 qui est sorti le 29 août chez nous Lumen a pris l'initiative de censurer un passage important de l'épilogue. Le passage n'a pas juste été enlevé, mais ils l'ont carrément modifié. Encore plus incompréhensible, ils ont laissé l'illustration originale de la scène en question qui du coup ne correspond plus à ce qu'ils ont écrit. On se retrouve donc avec un épilogue difficilement compréhensible et pas très cohérent. On se demande également comment ils vont raccrocher les wagons avec le prologue du prochain tome...La maison d'édition reste muet à ce sujet et refuse de répondre a la communauté qui grogne a juste raison sur cette prise de décisions.Si jamais vous comptiez acheter les romans vous être donc prévenus. Personnellement, je compte revendre mes tomes et passer à la version anglaise, qui elle, n'est en aucun cas censurée (pour l'instant)