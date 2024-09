ADN diffusera Dragon Ball Daima en France dès le 11 octobre prochain et annonce par la même occasion la diffusion des 18 films cultes issus des sagas Dragon Ball et Dragon Ball Z d’octobre à Décembre.

Nouveau trailer pour le remake de l’anime Ranma 1/2 qui offre un premier extrait de l’opening « Iinazukkyun », interprétée par la chanteuse japonaise ano. L’anime sera diffusé sur Netflix dès le 5 octobre prochain.

Le studio d’animation Kyoto Animation annonce une adaptation animé du manga City de Keiichi Arawi pour 2025.

Une saison 2 pour l’anime Kinnikuman : Perfect Origin Arc qui est prévue pour Janvier 2025.

Un premier trailer pour l’anime Akuyaku Reijou Tensei Ojisan qui débutera en janvier 2025 au Japon.

Les éditions Crunchyroll annoncent un des spin of one shot d’Hokuto No Ken qui était sortit en 2013 au Japon , « La légende de Garuda » est prévu pour le 22 janvier 2025 au prix de 8,29€.

Les éditions Mana Books annoncent un one shot sur Final Fantasy XIV prévu pour le 2 janvier prochain au prix de 7,95€.

La plateforme Crunchyroll annonce l’arrivé de Zenshu , la création original du studio Mappa. Réalisé par Mitsue Yamazaki , l’anime nous plonge dans la réalisation et la création d’animés.

La saison 2 de l’anime Spice and Wolf est confirmé et devrait sortir fin 2025 début 2026.