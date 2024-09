Nouveau trailer pour la saison 2 de Ron Kamonohashi qui commencera le 7 octobre prochain.

Nouveau visuel et trailer pour la saison 2 SAO : Gun Gale Online qui débutera le 4 octobre prochain.

De même pour la saison 4 de Blue Exorcist qui a son nouveau trailer pour une diffusion le 5 octobre.

Le manga The Fragrant Flower Blooms with Dignity est adapté en anime par le studio CloverWorks ( Spy x Family ) , et s’offre un premier teaser pour une diffusion courant 2025.

L’anime Ameku M.D. : Doctor Detective présente son premier trailer pour une diffusion en janvier prochain.

La saison 2 Rurouni Kenshin a son ultime trailer pour une diffusion qui commencera le 3 octobre.

Nouveau trailer pour la saison 2 de Blue Lock toujours prévu le 5 octobre avec 14 épisodes au total.

Nouveau visuel et nouveau trailer pour la saison 2 de KamiErabi GOD.app dont sa diffusion se précise pour le 2 octobre.

L’anime Mahjong Tohai fait reparler de lui avec une nouvelle affiche et trailer qui est prévue pour le 4 octobre.

On n’oublie pas l’anime Ao no Miburo adapté du manga de Tsuyoshi Yasuda , un nouveau trailer a été présenté pour une diffusion le 19 octobre au Japon.

Soleil Manga nous fait part de ces nouveautés avec une réédition de 12 tomes du manga Dorohedoro. Prévue pour janvier 2025 , cette chaos édition permettra d’avoir une qualité supérieur de l’édition de 2003.

Parmi les nouveautés proposer par Glénat en 2025 , il y aura le manga Tatari en 5 tomes mais aussi le manga Sahashi et les Créatures Fantastiques en avril 2025 , un one shot de Nizô Miura mêlant mystère , comédie , tranche de vie , et surnaturel. Le manga Tower Dungeon est aussi de la partie pour un lancement en mai prochain.

Les animés de l’automne 2024