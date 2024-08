Réalisé par Kenji Kamiyama : Hirune Hime, Rêves éveillésFilm d'animation qui se concentrera sur le puissant roi de Rohan, Helm Hammerhand, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu.L'action se déroulera environ 250 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

posted the 08/22/2024 at 08:35 PM by nicolasgourry