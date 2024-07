Le contenu sera similaire à celle sortie sur Switch avec un mode compétition qui permet de composer sa propre équipe pour ainsi jouer des matches contre l’ordinateur ou en ligne, son mode histoire, qui est composé du premier chapitre du jeu, se verra attribuer plusieurs contenus supplémentaires. Il sera possible de sauvegarder sa partie, mais ne pourra pas être transféré vers le jeu complet. À noter qu'aucune date de fin n’a été communiquée pour les versions PS/PC , en espérant une vraie date de sortie pour le titre.

En plus d'un nouveau trailer fraichement dévoilé , Level 5 annonce la bêta sur Steam et Ps qui sera lancé le 18 juillet a 13 h en France sur les plates - formes.

posted the 07/17/2024 at 05:35 PM by yanssou