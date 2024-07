Synopsis : En 2022, une guerre future fait rage depuis des décennies entre les quelques survivants humains et une armée infinie de machines.

En 1997, l’IA connue sous le nom de Skynet a pris conscience d’elle-même et a commencé sa guerre contre l’humanité.



Pris entre ce futur et ce passé, un soldat est envoyé dans le temps pour changer le destin de l’humanité. Elle arrive en 1997 pour protéger un scientifique nommé Malcolm Lee, qui travaille à lancer un nouveau système d’IA conçu pour contrer l’attaque imminente de Skynet contre l’humanité.



Alors que Malcolm se débat avec les complexités morales de sa création, il est traqué par un assassin implacable venu du futur, ce qui change à jamais le destin de ses trois enfants.