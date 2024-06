Actualité





Alors que la série principale ainsi que Ninja Gaiden font face à une impasse, le F2P Dead or Alive Xtreme Venus Vacation lui continue son petit suivi après 7 ans de service sur PC ( 5 ans sur Steam notamment ), au rythme de 3-4 nouveaux personnages par an.Dans une vidéo "Special Program", Koei Tecmo a aujourd'hui introduit la toute nouvelle Venus, Reika, qui devient ainsi la 30e Venus jouable pour les joueurs qui peuvent dépenser dès à présent dans le gacha pour l'obtenir. De nature stoïque, Reika ne pense qu'à la compétition et à nager.Des nouvelles / originales à DOAX, seule Tamaki avait rejoint la série principale dans Dead or Alive 6 via DLC. Du coté des héroïnes de la série encore absentes dans Venus Vacation, Tina Armstrong n'a rejoint le casting qu'à partir de 2022 (et avant elle, Leifang en 2018 ).