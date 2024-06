Éditeur : Focus Entertainment

Développeur : Douze Dixièmes

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2025

Un monde en ruine, aussi somptueux que complexe, vous attend.Vous êtes MIO, robot agile doté de capacités extraordinaires. Vous vous réveillez à bord de l'Arche. Cet astronef labyrinthique, dont la mission initiale vous est inconnue, erre à la dérive et ressemble à un champ de ruine, envahi par une végétation sauvage et des machines hors de contrôle.Personne ne sait pourquoi les Perles, les IA de l'Arche, ont cessé de fonctionner. Tombé dans l'oubli, le vaisseau risque l'extinction imminente. Plongez au cœur de ce colosse technologique pour raviver ses souvenirs enfouis, tout en essayant de faire la lumière sur votre propre passé et votre destinée.