Grâce à cette nouvelle bande annonce, un bon nombres de personnages sont confirmés, arrivant presque a 100 personnages jouable sur les 164 promis avec un surplus de Dragon Ball super au casting. Goku Ultra Instinct, Jiren Full Power, Goku Black, Zamasu ou encore Golden Freezer ainsi que Bardock et Raditz seront de la partie.Le titre sera décliner en plusieurs éditions ainsi qu'une édition collector avec sa figurine. La pré-commande du jeu permettra de débloquer les version super de Broly et Gogeta et leurs propre transformations.

posted the 06/08/2024 at 12:35 AM by yanssou