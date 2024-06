Par le développeur dePar le concepteur de Dead Cells (Sébastien Benard)Tenjutsu est un qui se déroule dans la ville dense et animée de Secret Garden [Jardin secret], où les habitants vivent sous le joug de quatre syndicats du crime. Errant dans cette jungle urbaine, utilisez votre maîtrise des arts martiaux et des armes pour faire place nette et libérer Secret Garden [Jardin secret] de ses oppresseurs, un syndicat à la fois dans l'ordre de votre choix.

