Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Nomada Studio

Genre : Aventure/Action

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur deNeva retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie.Leur relation évoluera au fil du temps. Ils apprendront à s'entraider pour braver les nombreux dangers qui se dressent sur leur chemin, mais le louveteau rebelle grandira et deviendra un adulte imposant, à la recherche de sa propre identité. L'amour d'Alba pourra-t-il surmonter ces changements, ou leur union est-elle vouée à se briser ?Alors que le monde maudit resserre son étau sur eux, Alba et son courageux compagnon feront tout pour survivre et trouver un nouveau foyer où vivre, ensemble.