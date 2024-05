J’ai découvert les productions de Makoto Shinkai un peu tardivement, et j’avais plutôt bien apprécié les enfants du temps, mais je n'ai pas vraiment accroché à Your Name , peut être juste les 20 premières minutes, mais le reste, je n’y arrivais pas.Suzume le dernier en date me parle davantage, son animation est fabuleuse et les couleurs flamboyantes de ses environnements variés donne un aspect très aventureux. Entre des décors urbains, ruines ou la campagne, j’ai ressenti un vrai sentiment de voyage. Je dois dire que le scénario dans sa globalité est assez efficace, j’aime beaucoup ce coté mythe et légende qui s’y dégage , et je pense que c’est pour ça que j’ai bien aimé les enfants du temps. Je trouve qu’il y a quelque chose à creuser de ce côté-là.Les thématiques abordées sont peut-être un peu trop nombreuses pour que ça tienne sur 2 h, le contraste entre le surnaturel et les séismes sont néanmoins très intéressant, le thème en fond met en avant les catastrophes naturelles au Japon et ces nombreuses répercussions sociales.Cette odyssée à travers le Japon révèle un dynamisme appréciable sur le récit, mais les personnages secondaires auraient mérité un peu plus de développement pour qu’ils soient moins effacés dans le film.Il n’empêche que la construction de Suzume reste plus ou moins solide, la petite touche d’humour et de romance en arrière-plan fait bien son effet.est un film onirique qui éblouit le spectateur de sa magnifique lumière. Une perle que je reverrais avec plaisir.