Vous devenez un chien et aboyez à une immense foule en mouvement les ordres de sauter, tourner, pousser, flotter et escalader afin de gagner le salut, dans 90 niveaux scénarisés.

Éditeur : Enhance Développeur : tha ltd. Genre : Réflexion Disponible sur PC/PS5/PS4 Prévu sur XSX/XOne Date de sortie : 30 Mai 2024 Langues : Français / Anglais / Japonais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais.

posted the 04/29/2024 at 06:45 PM by nicolasgourry