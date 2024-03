On commence les news par une musique vidéo de Bleach , nommée "Reaper" par SennaRin.

Netflix révèle une affiche et un trailer pour le film d’animation « Mon Oni à moi » du Studio Colorido , qui sera diffusé le 24 mai prochain sur la plate – forme. Tomotaka Shibayama (coréalisateur du film Loin de moi, près de toi) est à la réalisation de ce nouveau film d’animation. Yuuko Kakihara (Les Carnets de l’apothicaire, Blue Orchestra) a écrit le scénario avec Shibayama.

2 nouveaux trailer pour l’anime The Fable présentant ces génériques qui sortira le 6 avril au Japon et le lendemain en simulcast sur Disney+.

Première affiche et premier trailer pour le film d’animation Kimi no Iro ( Your color ) par la réalisatrice Naoko Yamada. Le film sortira prochainement le 30 août 2024 au Japon.

Les éditions Glénat annoncent une perfect édition pour le one shot SandLand. Prévu pour octobre prochain , cette nouvelle édition ce basera sur l’édition Japonaise sortit en 2023 , elle aura une nouvelle traduction et un lettrage revisité.

La saga Macross arrive sur Disney + dans le courant de l’année. Une illustration a été réalisé par Risa Ebata la character designer de Macross F pour marquer le coup.

L’anime I Parry Everything rejoint les animés d’été et sortira en juillet prochain au Japon. Un nouveau titre d’action fantasy qui a déjà un trailer.

La saison 2 de Ishura est annoncée par le biais d’un trailer d’annonce et d’une affiche.

La partie 2 de l’anime Kengan Ashura arrive sur Netflix cette été. Un premier trailer a été dévoilé.

Le film Mononoke : Karakasa se met en avant a travers un trailer et sera diffusé le 26 juillet 2024 au Japon. Ce film est une réadaptation de l’anime du même nom qui était sortit en 2007 au Japon.

La saison 3 de Beastars ce précise par un premier visuel clé , comme pour les autres saison Netflix la diffusera comme a son habitude. Cette saison final adaptera le reste du manga et sera diffusé en deux parties , une première partie est déjà confirmé pour le courant de l’année.

Le film Code Geass : Rozé of the Recapture bénéficiera d’une adaptation au format épisodique, avec une diffusion mondiale prévue sur Disney+ au mois de juin pour un total de 12 épisodes qui équivaut au quatre parties du long métrage.

La saison 2 des carnets de l’Apothicaire est confirmé pour 2025. Un premier visuel et un premier teaser ont été dévoilés.

L’anime Blue Box ( Ao no Hako) adapté du manga de Miura Koji ce dévoile un peu a travers un premier trailer. Le titre rejoint les animés de l’automne 2024 pour une diffusion en octobre prochain.