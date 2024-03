Éditeur : Dear Villagers

Développeur : La moutarde

Genre : RPG

Plateforme : PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 27 Mars 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois / Portugais.

Le pas constant, l’esprit léger, votre aventure commence à… euh… attendez une seconde.Encore une pénurie de cristaux ?! Mon train est annulé ?C’est bien ma veine. Entre ça et les machines qui nous attaquent…Tiens ! Puisque vous êtes là, vous n’avez qu’à enquêter sur tout ça. Mais si ! Vous serez parfaits pour cette mission. Allez-y, on vous regarde !Visitez le présent et le passé pour découvrir qui contrôle les cristaux, pourquoi les anciennes machines attaquent, et comment tout cela est lié (mais nooon ?)