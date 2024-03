DreamWorks Animation présente en exclusivité l’adaptation du roman illustré de Peter Brown, véritable phénomène littéraire, n°1 de la liste des meilleures ventes du New York Times : LE ROBOT SAUVAGE (The Wild Robot). LE ROBOT SAUVAGE suit l’incroyable épopée d'un robot – l'unité ROZZUM 7134 alias “Roz” – qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Il finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. Au, cinéma le 9 octobre

posted the 03/05/2024