Les aventures magiques de Jot et de ses amis - des personnages de contes qui découvrent un monde en trois dimensions en dehors des pages de leur livre.

Éditeur : Devolver Digital Développeur : All Possible Futures Genre : Action/Aventure/Plateforme Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch Date de sortie : 2024 Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

posted the 02/21/2024 at 06:45 PM by nicolasgourry