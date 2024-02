Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Ahr Ech

Genre : Action

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois.

Après avoir été victime d’un naufrage et du vol de son trésor, Pepper doit utiliser sa fidèle arme afin de récupérer ce que les redoutables Narlings lui ont dérobé. Armée de Grinder, Pepper creuse à travers la terre et l’eau, contrôle des machines et pulvérise tous les ennemis qui lui barrent le chemin menant à sa fortune disparue... et elle compte bien récupérer les intérêts !L’odyssée de Pepper n’est pas si simple : des êtres mystérieux commencent à sortir de l’ombre…