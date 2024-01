Éditeur : Dear Villagers

Développeur : La moutarde

Genre : RPG

Plateforme : PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois / Portugais.

Le pas constant, l’esprit léger, votre aventure commence à… euh… attendez une seconde.Encore une pénurie de cristaux ?! Mon train est annulé ? C’est bien ma veine. Entre ça et les machines qui nous attaquent…Tiens ! Puisque vous êtes là, vous n’avez qu’à enquêter sur tout ça. Mais si ! Vous serez parfaits pour cette mission. Allez-y, on vous regarde !Visitez le présent et le passé pour découvrir qui contrôle les cristaux, pourquoi les anciennes machines attaquent, et comment tout cela est lié (mais nooon ?)