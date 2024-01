Éditeur : Quantic Dream

Développeur : Sand Door Studio

Genre : Hack-and-slash

Prévu sur PC

Date de sortie : 13 Février 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc.

Après un demi-millénaire de paix, un nouveau danger plane sur Antala et son sort dépend de vous, Imë, Lysfanga du Nouveau Royaume. Les anciennes cités, autrefois scellées dans le temps, sont à nouveau libres, et un ancien mal s’est échappé, menaçant la paix.Mais vous ne serez pas seule. Dotée de pouvoirs temporels par la déesse du temps elle-même, ce qu’aucun autre Lysfanga n’a jamais obtenu auparavant, vous avez la possibilité de remonter le temps en combat et d’invoquer des clones de votre passé pour vous aider. Maîtrisez votre pouvoir pour devenir légion et écraser les hordes de démons relâchés, connus sous le nom de Raxes.Avec votre armée de rémanences, progressez dans les cités anciennes pour enrichir votre arsenal et apprendre de nouveaux sorts, afin de vous préparer à la menace bien plus grande qui vous attend..