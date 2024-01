Parmi les œuvres de Hayao Miyazaki , il y a Nausicaä et la vallée du vent en sept volumes . Cette version papier unique est paru au Japon en juillet 1987 chez l’éditeur Tokuma Shoten et s’est étendue jusqu’à décembre 1994, avec la sortie du septième et ultime volume. La série avait cependant été pré-publiée en 1982 dans les pages du magazine Animage Monthly.



En France , la série est parue aux éditions Glénat. La première édition est sortit de 2000 à 2002. Une seconde a commencé en 2009 et s’est achevée en février 2011. Cette dernière, beaucoup plus proche de la version originale possède une couverture revisité ainsi que de posters en couleurs au début de chaque tomes.

Miyazaki nous offre dans cette œuvre , la possibilité de ressentir pleinement la dangerosité de ce qu’il se passe , et libère parfois une tension bien palpable. Au travers des planches ordonnées et fournies, bien peu avares en textes et en détails, l’auteur n’hésite jamais à étendre le champ dans de grandes et superbes cases lorsque la situation l’impose. Et cela est fait au travers d’un regard redevenu presque celui d’un enfant avec comme pour moteur un émerveillement qui ne s’estompe jamais.

Nausicaä est une œuvre marquante mêlant les genres et les thématiques comme la guerre , la science fiction , le mystique ou encore un réalisme sur l’écologie , rendant cette ensemble assez détaillés et cohérent.



Nausicaä plonge ses racines dans des romans , l’utilisation du Moeve ou encore le thème du désert ou des insectes évoque la saga de Dune. La longue quête de Nausicaä rappelle quant à elle, celle de Frodon dans Le seigneur des Anneaux, avec notamment ce fardeau lourd a porter sur ces seules épaules.

Les deux premiers tomes du manga présente un monde complexe, avec une guerre aux multiples alliances et nul doute que ce format ait permis à Miyazaki, de vraiment creuser son sujet et d’en sonder véritablement les tréfonds tout en proposant une réflexion poussé du lien avec la nature. Sans oublier sa palette de personnages qui est assez développé renforçant davantage les péripéties du récit.

Cette œuvre interpelle dans sa lecture , marqué par le nombres de sujet qu'elle aborde , le lecteur qui fini les tomes veut retourner dans ce monde riche et complexe pour y revivre les aventures passionnante de Nausicaä et la Vallée du vent.