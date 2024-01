Akira est un manga de Kastuhiro Ōtomo et a été pré-publié dans le magazine Young Magazine de l'éditeur Kodansha de 1982 à 1990. Il a été ensuite publié en six volumes de 1984 à 1993. L'œuvre comporte 120 épisodes et environ 2200 planches. En France l’éditeur Glénat a sortit une nouvelle édition en 2016 en 6 tomes en respectant le sens de lecture original , ce qui n’était pas la cas dans la toute première édition.

En 1982, l'éditeur Kodansha demande auprès de Katsuhiro Ōtomo une série de science-fiction pour le magazine Weekly Young Magazine. L’auteur s’inspire en premier lieu de Tetsujin 28 -go de Mitsuteru Yokoyama dont il reprend le thème d’arme secrète conçue par des militaires , mais il s'en éloigne rapidement pour créer une direction bien différente et unique. Cependant l’auteur n’oublie pas de lui rendre hommage en donnant quelques références. ( Akira est le 28e sujet d'expérimentation comme Tetsujin 28-gō qui se réfère au 28e projet Tetsujin)



Ce qui devait être à la base un one shot de 200 pages , s'est rapidement développé pour s’ étendre finalement sur plus de 2200 planches.

« Je voulais raconter une histoire qui se passe dans un Japon ressemblant à celui de l’après – Seconde guerre mondiale avec un gouvernement contesté, un monde en reconstruction, des influences politiques extérieures, un avenir incertain, et une bande de jeunes abandonnés à eux-mêmes qui trompent l'ennui à l'aide de poursuite en moto »

Ōtomo a été notamment influencé par les travaux du dessinateur français Jean Giraud connu pour ces œuvres complexe sur des paysages urbains futuristes et son réalismes , ainsi que par Exterminateur 17 de Jean-Pierre Dionnet un contributeur du magazine de science fiction Métal Hurlant.

Par ailleurs , les films des années 60 comme Bonnie et Clyde , Easy Rider ou encore Butch Cassidy et le Kid ont notamment inspiré Ōtomo , il puise aussi dans ces précédentes œuvres comme Fireball , une histoire inachevée publiée en 1979 dans le magazine Action Deluxe qui raconte les aventures d’un groupe de combattants ce battant pour la liberté dans une ville futuriste. Luttant contre le gouvernement actuel et d’un policier possédant des pouvoirs de télékinésie , celui ci subira des expérience par des scientifiques du gouvernement qui évoluera en un homme hybride mécanique, et qui finira par fusionner avec un ordinateur.

« Je n'ai pas réussi à publier la fin [de Fireball] telle que je l'envisageais : une scène où les deux frères se remémorent leur enfance. J'ai repris l'idée plus tard dans Akira »

- En 1988, Akira est adapté en film également réalisé par Katsuhiro Ōtomo, et bien avant en 1983 , Ōtomo découvre le domaine de l'animation en travaillant sur le film Harmagedon . Alors que le manga Akira a connu un énorme succès commercial , on lui a finalement demandé de réaliser une adaptation en film d’animation.



Pour mieux faciliter le travail sur ce film , il fonde le studio « « Mash Room » avec ces assistants en 1984. S’impliquant de manière titanesque , il multipliera les rôles et co écrira le scénario tout en réalisant le chara design et le storyboard des 783 scènes du film. S’aidant du « Akira Comitee » , composé d’un grand nombres de sociétés ainsi que des 31 studio qui s’associent pour animer Akira , Ōtomo et son équipe de 70 personnes arrivent a produire un film d’animation de très haute qualité.



Animé au format 70 mm avec une fréquence de 24 images par secondes voir un peu plus pour les scènes d’action, le film à un total de 160 000 images toutes réalisées sur une superpositions de celluloïd.

Le film d’animation Akira a un nombre de détails très impressionnant pour l’époque , cela est due en partie a Toshiharu Mizutani le directeur artistique et sa représentation de l’architecture de Neo Tokyo peintes a la main mais aussi aux degrés et à la coordination des 327 couleurs différentes gérer par Kimie Yamana.



Le film d’animation Akira sort le 16 juillet 1988 au Japon et le 8 mai 1991 en France , il suit plus ou moins la trame du manga tout en prenant une route bien différente de celui ci , qui n’était pas encore terminé lors de la sortie du film.