Éditeur : Chucklefish

Développeur : Pixpil

Genre : Aventure

Disponible sur PC/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Japonais / Chinois.



DLC : Octopia / PC-Switch

Date : 31 Janvier 2024 / Prix : 5,89€

Préparez-vous à découvrir les plaisirs simples de la vie en retrouvant Sam et John dans cette histoire douce et paisible. Plus de miasme, plus de dangers... rien que du bonheur ! Il est temps de troquer vos épées contre des bêches avant de vous lancer dans un voyage tranquille fait de jardinage, de pêche et de cuisine !



Octopia se déroule dans un univers parallèle, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de terminer (ni même de commencer) le jeu de base pour profiter d'une vie simple.

Vous pouvez même y jouer directement à partir du menu.

Dans un futur proche, la civilisation est au bord de l'extinction. Une présence toxique s'est répandue partout, détruisant et dévorant tout ce qui se trouve sur son chemin, mais pour un vaillant mineur et une mystérieuse jeune fille, l'appel du monde extérieur se fait irrésistible !Échappez au joug tyrannique de la société souterraine de Sandfill et prenez part à une aventure unique à la surface avec le duo insolite d'Eastward ! Découvrez des villes aussi belles qu'étranges et rencontrez de nouveaux amis au cours de votre périple ferroviaire à travers le monde.