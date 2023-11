Dans ce nouvel opus, notre héros Striver renoue avec le champ de bataille pour terrasser des créatures d’horreur dans un monde où règnent la peur et la souffrance.

Éditeur : Merge Games Développeur : Still Running Genre : Action/RPG Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch Date de sortie : 2024 Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Coréen / Russe / Chinois / Japonais.

posted the 11/29/2023 at 06:45 PM by nicolasgourry