Une sombre malédiction corrompt le pays. Les ténèbres règnent. Des monstres rôdent. Des bandits pillent. Des couards fuient. Des héros se lèvent.Mène des héros à l'aventure et détruis le mal à la racine pour sauver ce qui reste d'un monde déchu. Tomberas-tu sous les coups de tes ennemis ou à cause d'une décision mal avisée ? Votre Gordian Quest est sur le point de commencer.

