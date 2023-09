Éditeur : Konami

Développeur : Second Impact Games

Genre : Action/Musique

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 14 Novembre 2023

Langues : Français/Anglais/Espagnol/Allemand/Coréen/Chinois/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Italien.

Un voyage inoubliable à l'esprit léger et aux rythmes endiablés. Que la frénésie musicale vous emporte !Héros incongrus, approchez du Château du Rythme !Dans son enceinte, le roi Ferdinand vous attend, prêt à défendre son titre et à vous pourrir la vie. Relevez ses défis timbrés et battez-le à son propre jeu.Lancez des haricots au cours d’un rituel d'invocation ancestral. Faites taire une aubergine DJ géante. Couvrez de sauce des petits personnages de viande.Tout en gardant le rythme !