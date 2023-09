il y a 28 questions

Samedi, j'ai proposé un questionnaire sur votre approche du jeux vidéo, certains d'entre vous on aimé l'idée, je pense que c'est intéressant de mieux connaitre les gens pour comprendre leur "logique".Le questionnaire est prêt,(c'est dense, je reconnais)Je ne vais pas dévoiler dans l'article les questions, merci de faire de même pour ceux qui recevront le questionnaire, sinon certains vont répondre dans les commentaires, ce n'est pas l’objectif, le but c'est de prendre son temps et d'éviter d'être « influencé », d'être le plus « libre » possible sans être immédiatement interpellé.J'envoie les questions en MP (Message privé), vous pouvez me demander soit dans les commentaires, soit en privé de recevoir les questions.(si admettons, des membres se manifestent quelques jours avant, dans ce cas, peut-être que je repousserais les publications à partir de Novembre), le temps de répondre, vous pouvez évidemment me renvoyer les réponses avant.L'idéal serait que je publie dès le mois d'Octobre les Questions/Réponses, Je pense que ça sera publié deux fois par semaine (Mercredi/Samedi ou Dimanche).Si vous ne voulez pas participer, pas de soucis