Éditeur : THQ Nordic

Développeur : Frozenbyte

Genre : Action/Aventure/RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Japonais / Coréen / Polonais / Russe / Chinois / Tchèque / Turc / Ukrainien.

Amadeus le magicien, Zoya la voleuse et Pontius le chevalier embarquent dans une aventure des plus rocambolesques !Honneur bafoué, êtres chers en danger, pouvoirs magiques menacés... Les Héros de Trine doivent se réunir pour repousser l'infâme armée mécanique et faire régner la paix et la justice dans le royaume !-Jouable en solo ou jusqu'à quatre avec la coop en ligne.