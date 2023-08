Éditeur : Team 17

Développeur : SMG Studio / Devm Games

Genre : Simulation

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais / Russe / Chinois.

Moving Out 2 est la suite déjantée du célèbre simulateur de déménagement tout en physique. Que vous exerciez votre activité de P.R.O.U.T. en indépendant ou avec vos amis déménageurs, il est temps d'enfiler votre uniforme Smooth Moves et d'aider les habitants de Packmore à faire leurs cartons (et à les bouger) !-Mode en ligne