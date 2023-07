Éditeur : Atari

Développeur : Graphite Lab / Heavy Horse Games

Genre : Plateforme

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Espagnol.

Aidez Mr. Run and Jump à vaincre l'effrayant Néant et récupérer toutes les Gemmes de pouvoir dans les Royaumes de couleur ! Complété par le fidèle ami canin Leap, le duo doit s'aventurer dans un monde resplendissant et dangereux, évitant d'innombrables ennemis et relevant des centaines de défis de plateforme intenses pour sauver la situation !