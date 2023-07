Éditeur : Devolver Digital

Développeur : doinksoft

Genre : Action/Aventure

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur de Gato RobotoVous incarnez un bûcheron bourru en quête de vengeance, armé du mystérieux Gunbrella : une arme à feu qui se double d'un parapluie. Son enquête s'emmêle avec le fonctionnement interne des goules et des gangsters, des flics et des cutlists, et les retombées de l'exploitation des entreprises.