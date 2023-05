Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team / Anshar Studios

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : Juin 2023

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Portugais/Coréen/Polonais/Russe/Turc.

Une démo sera disponible sur PC

Date : 15 Mai 2023

Le jeu suit les traces de Layers of Fear et Layers of Fear 2, mais amène un nouveau récit et une expérience de jeu surprenants.Toutes les histoires ont une fin, même les plus étranges. La toile. La scène. Le roman. Cette expérience horrifique psychologique centrée sur la narration attend son dernier coup de pinceau, son dernier rappel de rideau et son dernier chapitre. Oserez-vous affronter une dernière fois vos peurs ?