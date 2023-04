Embarquez pour le voyage épique de quatre prisonniers de l’Empire britannique transformés en rats par la tristement célèbre pirate sorcière, Flora Burn. Pour récupérer leurs corps d’humains, ils devront affronter de dangereux boss, découvrir les secrets de l’immense côte irlandaise et capturer la sorcière qui leur a jeté ce sort.

Like

Who likes this ?

posted the 04/10/2023 at 01:35 PM by nicolasgourry